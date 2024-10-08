Затримали “невдаху”- правоохоронця, який тричі намагався переправити мешканців Тернопільщини через кордон

У січні цього року до правоохоронця звернулися двоє мешканців Тернопільщини, які хотіли незаконно потрапити до Європи. Він запевнив, що зможе організувати їх виїзд за $12 000 з кожного. Після отримання грошей у середині лютого правоохоронець повідомив, що чоловікам потрібно виїхати до Чернівців і там чекати подальших вказівок для переправлення. Однак запланованої переправи не відбулося, вони повернулися додому. Про це повідомляють у Теруправлінні ДБР у Львові

Ще через місяць правоохоронець спланував переправлення вже на території Закарпаття. Його “клієнти” прибули до Ужгорода, звідки виїхали на таксі у село поблизу прикордонного пункту пропуску. Однак їх зупинили прикордонники та склали адмінпротокол щодо спроби незаконного перетину кордону.

Втретє правоохоронець спробував переправити військовозобов’язаних до Молдови через Одещину. В Одесі на чоловіків чекав спільник, який відвіз їх до державного кордону і показав стежку через болотисту місцевість. Чоловіки злякалися потонути у болоті, тому повернулися додому і почали вимагати повернути свої гроші.

30 квітня, під час повернення клієнтам частини коштів у сумі $15 000, правоохоронця затримали.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.