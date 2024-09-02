Жорстока війна забрала життя ще одного нашого земляка. Повідомляє Трибухівська об’єднана територіальна громада.

29 серпня, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини в районі с. Костянтинівка на Донеччині, загинув 52-річний житель села Трибухівці, стрілець-снайпер аеромобільного батальйону військової частини А0224 Василь Миколайович Цибульський.

Щиро співчуваємо рідним і близьким.

Нехай душа загиблого Героя знайде вічний спокій.