22:20 | 2.09.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Жорстока війна забрала життя захисника Василя Цибульського з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Жорстока війна забрала життя ще одного нашого земляка. Повідомляє Трибухівська об’єднана територіальна громада.

29 серпня, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини в районі с. Костянтинівка на Донеччині, загинув 52-річний житель села Трибухівці, стрілець-снайпер аеромобільного батальйону військової частини А0224 Василь Миколайович Цибульський.

Щиро співчуваємо рідним і близьким.

Нехай душа загиблого Героя знайде вічний спокій.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *