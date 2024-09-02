Відтепер міським та селищним радам Тернопільщини не потрібно узгоджувати скликання сесій з Радою оборони області

“Погоджувати скликання сесії не потрібно. Проте важливо, аби анонси сесій та всі прийняті рішення під час неї були оприлюднені на офіційних сайтах. Ми будемо працювати в інтересах розвитку області та громад і забезпечувати законність всіх дій та рішень”, – зазначив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода під час онлайн-наради з головами територіальних громад.