Відтепер міським та селищним радам Тернопільщини не потрібно узгоджувати скликання сесій з Радою оборони області
Таке рішення введено в дію розпорядженням Тернопільської обласної військової адміністрації.
“Погоджувати скликання сесії не потрібно. Проте важливо, аби анонси сесій та всі прийняті рішення під час неї були оприлюднені на офіційних сайтах. Ми будемо працювати в інтересах розвитку області та громад і забезпечувати законність всіх дій та рішень”, – зазначив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода під час онлайн-наради з головами територіальних громад.
Також районні державні адміністрації повинні здійснювати заходи з моніторингу засідань місцевих рад. Про результати аналізу моніторингу – оперативно інформувати Тернопільську ОВА.