За вихідні на Тернопільщині виявили 11 нетверезих водіїв: найбільше — на електросамокатах

За минулі вихідні патрульні поліцейські виявили 11 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Інспектори відсторонили порушників від керування та склали:

10 протоколів за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

1 протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторне протягом року керування у стані сп’яніння).

Як повідомили у патрульній поліції, найбільше випадків керування у нетверезому стані зафіксували серед водіїв електросамокатів.

Правоохоронці нагадують, що стаття 130 КУпАП передбачає відповідальність не лише за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а й під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції. Також покарання загрожує за передачу керування нетверезій особі та за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння.

У поліції закликають учасників дорожнього руху бути відповідальними, адже керування транспортом у стані сп’яніння становить загрозу для життя і здоров’я як самого водія, так і інших людей на дорозі.