Зросли тарифи на воду: у ПФУ пояснили, що буде із субсидіями

У деяких регіонах України з 1 липня набули чинності нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У зв’язку з цим для отримувачів житлових субсидій автоматично перерахують розмір державної допомоги.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Як пояснили в ПФУ, жителям міст, де зросли тарифи на воду, не потрібно подавати жодних заяв або особисто звертатися до органів Пенсійного фонду. Після отримання офіційної інформації про нові розцінки на комунальні послуги фахівці самостійно проведуть перерахунок.

У відомстві пояснили, що підвищення вартості житлово-комунальних послуг автоматично впливає на розмір субсидії.

«Якщо вартість житлово-комунальних послуг зростає, розмір субсидії переглядається. Водночас отримувачам субсидії не потрібно звертатися до Головного управління Пенсійного фонду України – перерахунок здійснюється автоматично», – зазначили у ПФУ.

Новий розмір субсидії визначатимуть з урахуванням актуальних тарифів та обов’язкового платежу конкретного домогосподарства.

Тобто, українцям, які мають право на субсидію, не доведеться проходити повторне оформлення чи подавати додаткові документи – перерахунок проведуть без їхньої участі.