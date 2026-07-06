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Під час перехоплення ворожих дронів загинув екіпаж вертольота Мі-8: на Львівщині проведуть в останню путь чотирьох авіаторів

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Бродівська громада 7 липня проведе в останню путь чотирьох військовослужбовців екіпажу вертольота Мі-8, які загинули під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотників.

Як повідомили у Бродівській міській раді, трагедія сталася 30 червня 2026 року. Під час бойового вильоту загинув увесь екіпаж вертольота Мі-8:

  • капітан Юрій Ворон – командир екіпажу;
  • майор Валентин Мукшинов – льотчик-штурман;
  • старший лейтенант Богдан Хміль – бортовий технік;
  • молодший сержант Михайло Деряга – повітряний стрілець.

Військовослужбовці виконували завдання із захисту українського неба, прикриття наземних підрозділів та перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів.

Прощання із полеглими Захисниками відбудеться 7 липня у Бродах. О 9:30 на Алеї Героїв громада зустріне кортеж із тілами військових, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста звершать чин похорону.

Серед загиблих – уродженець Бродів, старший льотчик вертолітної ланки 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» Юрій Ворон. Військовий народився 29 червня 1996 року, навчався у гімназії імені Івана Труша та закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Брав участь в Операції об’єднаних сил, а після початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відзнаками. У нього залишилися дружина, син і батьки.

Льотчик-штурман Валентин Мукшинов, уродженець Києва, був повним кавалером ордена «За мужність» та неодноразово відзначався державними нагородами за службу. У Героя залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Бортовий технік Богдан Хміль народився у Василькові на Київщині. Після навчання в університеті Повітряних Сил проходив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди». Був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України». У нього залишилися дружина та батьки.

Повітряний стрілець Михайло Деряга, уродженець Полтавщини, з листопада 2023 року служив у складі бригади армійської авіації. За мужність під час виконання бойових завдань був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України» та орденом «За мужність» III ступеня. У Героя залишилися дружина, син, батьки та брат.

Світла пам’ять та вічна слава українським воїнам, які віддали життя за свободу і незалежність України.

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