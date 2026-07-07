Як вступникам Тернопільщини правильно подати заяви до закладів вищої освіти та не втратити шанс на бюджет

До початку подання заяв на вступ до закладів вищої освіти лишається близько двох тижнів. У Міністерстві освіти і науки України зібрали відповіді на запитання, які найчастіше виникають у вступників під час вступної кампанії.

Наголошуємо, що реєстрація електронного кабінету або дата подання заяви не впливають на шанси вступити на бюджет. Головне — подати документи вчасно: з 19 липня до 18:00 1 серпня.

Скільки заяв можна подати

Вступник може подати:

до 5 заяв на бюджет;

на бюджет; до 10 заяв загалом — на бюджет і контракт.

Детальніше про ліміт заяв і розподіл між бюджетом та контрактом — у відео: ВСТУП-2026: Ліміт заяв і розподіл між бюджетом та контрактом

Як правильно виставити пріоритети

Для участі в конкурсі на бюджет можна подати до п’яти заяв, у будь-якій послідовності протягом усього періоду прийому документів, кожній – потрібно присвоїти пріоритет від 1 до 5.

Пріоритет 1 означає найбажаніший варіант вступу. Після реєстрації заяви закладом освіти змінити її пріоритет уже не можна.

Хто має право на пільги

Спеціальні умови вступу передбачені для окремих категорій вступників, зокрема учасників бойових дій, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, а також вступників із тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій.

Окремо право на обовʼязкове переведення на вакантні бюджетні місця мають діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Повний перелік пільгових категорій та документів, які підтверджують право на спеціальні умови, у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.

Щоб скористатися пільгою, її необхідно підтвердити до подання першої заяви. Для цього потрібно звернутися до будь-якого закладу вищої або фахової передвищої освіти (особисто або електронною поштою для вступників, які перебувають на ТОТ), де приймальна комісія перевірить документи і внесе відповідну інформацію до ЄДЕБО.

Як розраховується конкурсний бал

Конкурсний бал — це не середнє арифметичне результатів НМТ. Для кожної спеціальності застосовуються предметні коефіцієнти, а також можуть враховуватися регіональний, галузевий коефіцієнти та додаткові бали.

Наприклад, для гуманітарних спеціальностей найважливішими є результати з української мови та історії, для технічних — з математики, для медичних — з біології та хімії. А для більшості творчих спеціальностей — 70% результату принесе творчий конкурс.

Попередньо розрахувати конкурсний бал можна за допомогою калькулятора на порталі ЄДЕБО.

Детальніше про те, як правильно розрахувати конкурсний бал — у відео за посиланням ВСТУП-2026: Як правильно розрахувати конкурсний бал

Нагадуємо, що мінімальний поріг для вступу на бюджет для більшості спеціальностей – 130 балів.

Винятки (для бюджету і контракту):

140 балів — мінімум для спеціальності «Фармація».

150 балів — мінімум для спеціальностей: «Міжнародні відносини», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Міжнародне право», «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» та спеціалізація «Міжнародні економічні відносини» спеціальності «Економіка та міжнародні економічні відносини».

Для інших спеціальностей вступ на контракт можливий за наявності конкурсного балу визначеного ЗВО або не менше 100 балів.

Хто має право на додаткові бали?

Додаткові бали можуть отримати отакі категорії вступників:

випускники підготовчого відділення (нульового курсу) закладів вищої освіти отримують +15 балів під час вступу на спеціальності з особливою підтримкою до того закладу, в якому вони проходили підготовку;

під час вступу на спеціальності з особливою підтримкою до того закладу, в якому вони проходили підготовку; чемпіони та призери чемпіонатів України, Європи й світу з олімпійських видів спорту отримують +10 балів під час вступу на спеціальність «Фізична культура і спорт»;

під час вступу на спеціальність «Фізична культура і спорт»; спортсмени, які мають звання майстра спорту України, майстра спорту міжнародного класу або заслуженого майстра спорту України, отримують 200 балів за конкурс фізичної підготовки без його складання.

Чи можна створити електронний кабінет вступника до отримання результатів НМТ

Так. Зареєструвати електронний кабінет вступника можна ще до отримання результатів додаткової сесії НМТ. Він створюється на порталі ЄДЕБО: https://vstup.edbo.gov.ua.

Це не той самий кабінет, який використовувався для реєстрації на НМТ. Кабінет учасника НМТ призначений лише для проходження тестування та отримання його результатів. Для подання заяв до закладів вищої освіти потрібно створити окремий електронний кабінет вступника.

Коли реєструватися на творчі конкурси

Для вступників на творчі, мистецькі, архітектурні та спортивні спеціальності реєстрація на творчі конкурси і співбесіди триває:

до 10 липня — для вступу на бюджет;

— для вступу на бюджет; до 25 липня — для вступу на контракт.