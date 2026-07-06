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У Тернополі на понад місяць вимкнуть гарячу воду для частини «Східного»: перелік адрес

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У Тернополі триває підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону. У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань та ремонтних робіт на теплових мережах буде тимчасово призупинено роботу котельні на вулиці Лесі Українки.

Як повідомили теплопостачальники, з 6 липня до 12 серпня 2026 року (38 днів) котельня не працюватиме. У цей період мешканці низки будинків залишаться без гарячого водопостачання.

Гаряча вода буде відсутня за такими адресами:

Бойлерна ДПЧ-2:

  • вул. Лесі Українки, 6.

Центральний тепловий пункт (ЦТП):

вул. Лесі Українки:

  • 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 33, 37, 39.

вул. Олександра Довженка:

  • 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 18.

вул. Героїв Крут:

  • 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

вул. Антіна Манастирського:

  • 40, 42, 44, 46.

вул. Петра Дорошенка:

  • 5 (гуртожиток), 6, 8, 12, 14, 16.

бульвар Данила Галицького:

  • 1, 4, 16.

проспект Степана Бандери:

  • 72, 88, 90, 92, 94, 96.

вул. Тараса Протасевича:

  • 4, 6, 8, 14, 16, 16А, 18, 20, 22.

вул. Клима Савура:

  • 3, 5, 9, 11.

У комунальному підприємстві зазначають, що роботи необхідні для перевірки надійності теплових мереж та їх підготовки до стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

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