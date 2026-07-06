У Тернополі на понад місяць вимкнуть гарячу воду для частини «Східного»: перелік адрес
У Тернополі триває підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону. У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань та ремонтних робіт на теплових мережах буде тимчасово призупинено роботу котельні на вулиці Лесі Українки.
Як повідомили теплопостачальники, з 6 липня до 12 серпня 2026 року (38 днів) котельня не працюватиме. У цей період мешканці низки будинків залишаться без гарячого водопостачання.
Гаряча вода буде відсутня за такими адресами:
Бойлерна ДПЧ-2:
- вул. Лесі Українки, 6.
Центральний тепловий пункт (ЦТП):
вул. Лесі Українки:
- 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 33, 37, 39.
вул. Олександра Довженка:
- 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 18.
вул. Героїв Крут:
- 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.
вул. Антіна Манастирського:
- 40, 42, 44, 46.
вул. Петра Дорошенка:
- 5 (гуртожиток), 6, 8, 12, 14, 16.
бульвар Данила Галицького:
- 1, 4, 16.
проспект Степана Бандери:
- 72, 88, 90, 92, 94, 96.
вул. Тараса Протасевича:
- 4, 6, 8, 14, 16, 16А, 18, 20, 22.
вул. Клима Савура:
- 3, 5, 9, 11.
У комунальному підприємстві зазначають, що роботи необхідні для перевірки надійності теплових мереж та їх підготовки до стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.