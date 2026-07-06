У Тернополі правоохоронці викрили шахрайську схему, жертвами якої ставали пенсіонери

Аферисти представлялися працівниками СБУ, залякували людей кримінальною відповідальністю за нібито співпрацю з росією та виманювали у них усі заощадження. Схожі випадки слідчі поліції зафіксували на Івано-Франківщині, у Мукачеві та щонайменше три у Тернополі.



До Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру 1954 року народження. Жінка повідомила, що невідомі особи шляхом обману заволоділи її коштами.



У ході перевірки слідчі встановили, що до потерпілої через мобільний застосунок Viber зателефонував невідомий, який представився співробітником Служби безпеки України. Додзвонювач заявив, що жінка купувала через інтернет біологічно активні добавки, а гроші за товар, начебто, перераховувалися на підтримку російської армії. Крім того, шахраї переконали пенсіонерку, що в окремих посилках були наркотики.



Під час відеодзвінків вони просили жінку показати квартиру, а після цього заявили, що в помешканні є “незадекларовані кошти”. Для того, аби внести гроші у базу та уникнути кримінальної відповідальності, потерпіла мала передати всі заощадження кур’єру спецслужби.



Жінка повірила псевдосиловикам та передала невідомій особі понад 10 тисяч доларів США, 520 тисяч гривень та 5 тисяч євро.



Оперативники карного розшуку встановили особу так званої кур’єрки. Нею виявилася жителька Тернополя 1948 року народження, яка, як з’ясувалося, сама тривалий час перебувала під впливом шахраїв і теж стала жертвою їхньої афери.



За словами правоохоронців, зловмисники маніпулювали посередницею ще з 2025 року. Їй також зателефонували від імені силових структур, переконали у причетності до “колабораційної діяльності”, а згодом змусили типу “співпрацювати зі слідством”. Пенсіонерка була впевнена, що допомагає спецслужбам та повинна передавати документи, а не гроші ошуканих людей.



Жінка до останнього не вірила, що стала учасницею шахрайської схеми, допоки правоохоронці не відкрили пакунок та не показали, що всередині не документи, а готівка.



Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що аналогічні випадки вже зафіксовані на Івано-Франківщині, у Мукачеві та щонайменше три у Тернополі. Наразі оперативники та слідчі встановлюють особу організатора шахрайської схеми та інших осіб.



Поліцейські закликають громадян бути максимально обережними та пам’ятати: працівники правоохоронних органів ніколи не вимагають передавати гроші, цінності чи банківські дані для перевірки або декларування. Пам’ятайте, що особливо вразливими до таких афер залишаються люди старшого віку.



Правоохоронці просять рідних та близьких пенсіонерів регулярно розповідати їм про сучасні шахрайські схеми, пояснювати, як діють аферисти, та наголошувати, що у разі будь-яких підозрілих дзвінків необхідно одразу припинити розмову і звернутися до поліції.

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