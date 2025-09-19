Ольга Навроцька: «Я тепер точно знаю, що життя одне»

Майже одразу, через два місяці після операції, я подарувала Тернопільському обласному онкологічному диспансеру понад сорок картин від художників з мотивуючими підписами, які зараз висять на стінах цього закладу. Я знаю, що це дуже важливо. Коли людина виходить з кабінету з страшним вироком — рак, то в коридорі вона зустрічає поглядом пусті стіни, підлога йде з-під ніг. Знаю, бо це пережила. Але коли люди бачать перед собою картину з цитатою з Біблії або словами підтримки, це хоч трішки дає їм знак, що все буде добре. Також разом із дівчатами з моєї спільноти «Я є Жінка» ми зібрали книги для міні-бібліотеки у відділенні раку молочної залози. Але мабуть найважливішими були збори коштів для лікування жінок, які цього потребували. Повірте, почути від них «дякую» та те, що вони пройшли шлях і знаходяться в ремісії — це надзвичайна радість! Такі збори я здійснювала на своєму особистому святі «Дні Ангела», куди були запрошені мої подруги, і ми разом шляхом аукціону акумулювали кошти. Цьогоріч, наприклад, ми зібрали 102 тисячі гривень для лікування Наталії Ішкової з Вінниці — моєї подруги та спікерки багатьох моїх заходів.