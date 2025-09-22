Тернопіль втратив ще одного Героя: загинув Михайло Бугай

19 вересня 2025 року під час лікування від отриманих поранень у Донецькій області пішов з життя наш земляк, захисник України, Михайло Анатолійович Бугай. Його загибель стала результатом виконання бойового завдання, яке він мужньо виконував до останнього.

Михайло Бугай був відданим військовому обов’язку та відрізнявся незламною волею, відвагою та жертовністю. Він став справжнім символом патріотизму, героїзму та відданості своїй Батьківщині.

“Михайло був справжнім захисником нашої землі. Його самовідданість та мужність будуть вічно пам’ятати усі, хто його знав. Співчуваємо рідним, друзям та близьким Героя. Вічна пам’ять та шана Михайлу Бугаю!” — йдеться у повідомленні Тернопільської міської ради.

Загибель Михайла Бугая стала важкою втратою для Тернопільщини, адже він був не лише військовим, а й людиною, яка віддала своє життя заради миру та свободи на рідній землі. Тепер його ім’я назавжди залишиться в пам’яті тих, хто знав його як хороброго, безстрашного воїна та вірного друга.

Вічна пам’ять Герою України, який віддав своє життя заради нашої свободи!