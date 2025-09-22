Тернопільщина втратила захисника Віктора Чмельова

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП повідомляє, що 21 вересня 2025 року, внаслідок важкої хвороби, на 54-му році життя, помер солдат Чмельов Віктор Григорович, стрілець роти охорони військової частини, житель міста Борщів.

Віктор Григорович був відданим захисником нашої держави, який, як і багато інших, став на захист України в складний для країни час. Його доблесть і відданість службі залишатимуться у пам’яті рідних, друзів та усіх, хто знав цього сміливого чоловіка.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віктора Григоровича. Спільно переживаємо біль цієї непоправної втрати. Вічна пам’ять герою та слава українському воїну! Нехай Господь дарує йому Царство Небесне та вічний спокій його душі.