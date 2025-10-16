У поліції Тернопільщини продовжують працевлаштовувати ветеранів війни

До команди тернопільських поліцейських приєднався ветеран війни Віктор Сторож. Він призначений на посаду провідного інспектора сектору дотримання прав людини Тернопільського районного управління поліції.

Віктор має чималий бойовий досвід — став на захист України ще у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення ніс службу в лавах ЗСУ на найгарячіших напрямках фронту.

«23 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині я наступив на протипіхотну міну й отримав важке поранення кінцівки. Далі були тривале лікування та реабілітація», — розповідає чоловік.

Захисник має другу групу інвалідності. Попри всі труднощі, для нього важливо залишатися соціально активним.

Віктор працює у підрозділі, який займається аналітикою та контролем дотримання прав і свобод людини в діяльності поліції. Робота відповідальна, але він знає, що поруч завжди є колеги, готові підтримати й допомогти йому.

Тернопільщина стала першою областю, де серед цивільного персоналу запровадили посаду провідного інспектора з дотримання прав людини з метою працевлаштування ветеранів та осіб з інвалідністю.

Невдовзі для Віктора планують облаштувати відповідне робоче місце з урахуванням усіх його інклюзивних потреб.