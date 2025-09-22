Тернопільщина втратила героїчного захисника: загинув сержант Іван Козак

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП повідомляє, що 21 вересня 2025 року, в результаті бойових дій на Сумщині, загинув український воїн, сержант Іван Козак. Іван Васильович, житель села Лосяч Чортківського району, віддав своє життя за Україну, її свободу та незалежність.

З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист рідної землі. Іван був учасником АТО та знову зголосився захищати Батьківщину, коли країна опинилася в небезпеці. Його мужність і відданість військовій присязі стали прикладом для всіх.

Загибель Івана стала величезною втратою для його родини та рідного села. Щирі співчуття рідним та близьким. Нехай Господь прийме його душу і оселить його серед праведних. Вічна пам’ять та слава герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність України.