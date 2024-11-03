Асортимент продукції Steko: Огляд вікон, дверей та фасадних систем

Компанія Steko – лідер на ринку віконних та дверних конструкцій, що пропонує широкий асортимент продукції для житлових і комерційних приміщень. Якісні вікна, двері та фасадні системи Steko дозволяють створити комфортні та енергоефективні приміщення, забезпечуючи надійний захист і сучасний дизайн. У цій статті ми розглянемо основні категорії продукції Steko, їхні особливості та переваги, щоб допомогти вам знайти оптимальне рішення для вашого будинку чи офісу.

1. Металопластикові вікна

Віконні профілі різної конфігурації

Steko пропонує широкий вибір профільних систем для металопластикових вікон, які відрізняються за шириною, кількістю камер та ізоляційними властивостями. Вікна з більшою кількістю камер забезпечують кращу теплоізоляцію та звукоізоляцію, що важливо для регіонів з холодним кліматом.

Енергозберігаючі склопакети

Енергозберігаючі склопакети Steko включають однокамерні, двокамерні та трикамерні варіанти. Завдяки використанню низькоемісійного скла та заповненню камер аргоном, такі склопакети зменшують теплові втрати, забезпечуючи комфортну температуру всередині приміщення.

Вікна з ламінованим покриттям

Ламіновані вікна від Steko – це стильне рішення для тих, хто хоче додати приміщенню естетичної привабливості. Ламіновані покриття можуть імітувати текстуру дерева або мати яскраві кольори, що дозволяє підібрати дизайн під будь-який інтер’єр.

2. Металопластикові двері

Вхідні двері

Вхідні двері Steko виготовлені з міцних матеріалів, що забезпечують захист від зломів та впливу зовнішніх факторів. Такі двері підходять для приватних будинків і квартир, де важлива як безпека, так і естетичний вигляд.

Міжкімнатні двері

Міжкімнатні двері Steko – це легкі та надійні конструкції, які забезпечують функціональне розділення простору. Доступні різні стилі та кольорові рішення, що дозволяє гармонійно інтегрувати двері в будь-який інтер’єр.

Балконні двері

Балконні двері Steko поєднують у собі функції дверей і вікон, що дозволяє регулювати доступ свіжого повітря та світла в кімнату. Завдяки можливості мікропровітрювання ці двері зручні для балконів і терас.

3. Алюмінієві конструкції

Алюмінієві вікна

Алюмінієві вікна Steko відзначаються високою міцністю та сучасним дизайном. Вони ідеально підходять для великих скляних фасадів та панорамних вікон, адже алюмінієві профілі забезпечують стійкість і легкість конструкції.

Алюмінієві двері

Алюмінієві двері – оптимальний вибір для комерційних приміщень і офісів. Вони мають підвищену зносостійкість, що робить їх ідеальними для місць з інтенсивним рухом. Алюмінієві двері доступні у різних кольорових рішеннях та можуть бути виготовлені під індивідуальні потреби клієнта.

Фасадні системи

Фасадні системи Steko дозволяють створити стильні та функціональні скляні стіни для сучасних будівель. Такі фасади забезпечують природне освітлення, зменшують витрати на електроенергію та створюють унікальний вигляд будівлі.

4. Фасадні системи

Системи для вентильованих фасадів

Вентильовані фасади Steko дозволяють знизити витрати на опалення та кондиціонування, забезпечуючи природну вентиляцію. Вони ідеально підходять для комерційних будівель та житлових будинків, додаючи їм естетичної привабливості.

Скляні фасади

Скляні фасади від Steko – це сучасне рішення для офісних і житлових будівель, що надає приміщенням елегантного вигляду. Вони забезпечують максимальне природне освітлення, підвищуючи комфорт і знижуючи витрати на освітлення.

5. Аксесуари та комплектуючі

Підвіконня

Steko пропонує різноманітні підвіконня: пластикові, ламіновані та дерев’яні. Кожен варіант має свої особливості та переваги, що дозволяє підібрати ідеальне рішення для будь-якого інтер’єру.

Москітні сітки

Москітні сітки Steko забезпечують надійний захист від комах і пилу. Доступні різні види: знімні, вбудовані та антимоскітні системи, що дозволяє легко знайти оптимальний варіант.

Ручки, замки, фурнітура

Високоякісна фурнітура Steko – це запорука зручності та безпеки. Ручки, замки та петлі виготовлені з довговічних матеріалів, що забезпечують надійність використання.

Жалюзі та рулонні штори

Вбудовані жалюзі та рулонні штори Steko дозволяють зручно контролювати освітлення в приміщенні. Вони доступні в різних кольорах і текстурах, що дозволяє підібрати рішення під будь-який стиль.

6. Енергозберігаючі рішення

Склопакети з аргоном

Склопакети з аргоном забезпечують кращу теплоізоляцію завдяки використанню інертного газу. Це дозволяє знизити тепловтрати взимку та підтримувати комфортну температуру влітку.

Низькоемісійне скло (Low-E)

Низькоемісійне скло від Steko має спеціальне покриття, яке утримує тепло всередині приміщення. Це значно знижує витрати на опалення взимку та кондиціонування влітку.

Сонцезахисні склопакети

Сонцезахисні склопакети Steko мають спеціальне покриття, що знижує проникнення ультрафіолетових променів. Це забезпечує захист від перегріву влітку та зберігає яскравість меблів і декору.

Висновок

Асортимент продукції Steko – це оптимальне рішення для тих, хто прагне забезпечити комфорт, безпеку та енергоефективність свого житла чи офісу. Завдяки високоякісним металопластиковим і алюмінієвим вікнам, надійним дверям, стильним фасадним системам та різноманітним аксесуарам, Steko пропонує широкий вибір рішень для будь-яких потреб. Ознайомтеся з каталогом продукції Steko та оберіть рішення, яке ідеально підходить для вас!

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