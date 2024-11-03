Документальний фільм «Прифронтове життя. Сумщина» вже можна переглянути!

Команда продакшену «Сектор Правди» на чолі з режисеркою Марією Яремчук за підтримки Українського Культурного Фонду завершила роботу над третім фільмом документального циклу «Прифронтове життя». Йдеться на сторінці Інформаційного центру підтримки ЗСУ “Шануймо Україну”.

Цього року документалісти досліджували життя прифронтових громад Сумської області.

Прифронтова Сумщина – регіон, де війна різонула до крові навіть тих, хто не потрапив під прямий ворожий вогонь. Географічне розташування на кордоні з росією – причина і умова тісних взаємовідносин до 2014 року. Далі – поступовий, а з 24 лютого 2022 року – різкий обрив усіх стосунків, знищення усіх шляхів порозуміння.

Перший удар ворога, що невпинно рветься до Києва, у 2022 році нанесений саме тут. Через території громад області проходять сотні одиниць ворожої техніки, росіяни хапають людей на вулицях, облаштовують свої штаби та катівні. Тим часом місцеві, попри страх загибелі, підраховують живу силу й техніку ворога, допомагають один одному й фронту, народжують дітей. «В той час масовий трагізм поєднався із масовим героїзмом», – говорить одна із героїнь фільму.

Документальний фільм «Прифронтове життя. Сумщина» розповідає, як і чим всі роки війни живуть місцеві мешканці. Як пережили й переживають сусідство фронту, постійні ракетні обстріли й бомбардування, наплив військових, хвилі поранених бійців? Як допомагають Збройним Силам і підтримують один одного? Яким вбачають своє майбутнє.

Широке полотно доленосних для нашої держави подій розгортається на екрані через історії різних людей – керівників громад, лікарів, пенсіонерів, музейних працівників, – звичайних мешканців прифронтових сіл, міст, містечок. Ці історії – приклад стійкості українців перед лицем навали, взірець взаємодопомоги й милосердя до своїх – історії української єдності.

Документальний фільм «Прифронтове життя. Сумщина» із листопада 2024 року доступний для перегляду на платформі Київстар ТБ.

Фільм представить голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас: