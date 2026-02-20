У Збаражі безоплатно оформили закордонний паспорт звільненому з полону захиснику

У Збаразькому відділі УДМС України у Тернопільській області оформили паспорт громадянина України для виїзду за кордон звільненому з ворожого полону захиснику. Повідомляюють у Міграційній службі Тернопільської області .

Пан Василь провів у неволі два роки. Після повернення додому він поступово відновлюється та робить впевнені кроки до повернення у мирне, вільне життя. Оформлення паспорта для виїзду за кордон стало для нього одним із важливих етапів цього шляху , а саме – можливістю планувати майбутнє.

Працівники Збаразького сектору забезпечили надання адміністративної послуги у максимально зручний та швидкий спосіб.

Нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства, особи, звільнені з полону, мають право на безоплатне паспорта упродовж одного року з дня звільнення.