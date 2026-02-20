Ще 18 захисників України посмертно отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя»
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоїли ще 18 захисникам України, які віддали своє життя за незалежність і свободу нашої держави. Рішення прийнято під час 55-ї сесії Тернопільської міської ради.
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:
АВРАМЧУК Олександр Володимирович, солдат;
АНДРУСИК Дмитро Степанович, майор;
ВОВК Віталій Володимирович, солдат;
ГРИЦИШИН Михайло Ігорович, солдат;
КИРИЧИНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, солдат;
КОСТЮК Дмитро Степанович, солдат;
ЛОГВІНОВ Сергій Миколайович, солдат;
ПАВУК Роман Ярославович, солдат;
ПАЗІНСЬКИЙ Сергій Володимирович, солдат;
ПРОНИШИН Мартин Якович, солдат;
РОМАНЮК Микола Леонідович, солдат;
САЛАВАГА Анатолій Романович, солдат;
СИЧЕВСЬКИЙ Казимир Казимирович, солдат;
СКОРОПЛЯС Андрій Андрійович, солдат;
СЛОБОДЯН Андрій Михайлович, старший лейтенант;
ЧУДИК Роман Ярославович, молодший сержант;
ШАПОВАЛОВ Олександр Володимирович, солдат;
ЯЩИЩАК Павло Мирославович, начальник групи.
Вічна пам’ять та шана військовослужбовцям, які загинули, захищаючи нашу країну та її майбутнє.