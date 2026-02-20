Ще 18 захисників України посмертно отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоїли ще 18 захисникам України, які віддали своє життя за незалежність і свободу нашої держави. Рішення прийнято під час 55-ї сесії Тернопільської міської ради.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:

АВРАМЧУК Олександр Володимирович, солдат;

АНДРУСИК Дмитро Степанович, майор;

ВОВК Віталій Володимирович, солдат;

ГРИЦИШИН Михайло Ігорович, солдат;

КИРИЧИНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, солдат;

КОСТЮК Дмитро Степанович, солдат;

ЛОГВІНОВ Сергій Миколайович, солдат;

ПАВУК Роман Ярославович, солдат;

ПАЗІНСЬКИЙ Сергій Володимирович, солдат;

ПРОНИШИН Мартин Якович, солдат;

РОМАНЮК Микола Леонідович, солдат;

САЛАВАГА Анатолій Романович, солдат;

СИЧЕВСЬКИЙ Казимир Казимирович, солдат;

СКОРОПЛЯС Андрій Андрійович, солдат;

СЛОБОДЯН Андрій Михайлович, старший лейтенант;

ЧУДИК Роман Ярославович, молодший сержант;

ШАПОВАЛОВ Олександр Володимирович, солдат;

ЯЩИЩАК Павло Мирославович, начальник групи.

Вічна пам’ять та шана військовослужбовцям, які загинули, захищаючи нашу країну та її майбутнє.