Тернопільській школі №11 присвоєно ім’я Героїв 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола

Тернопільська міська рада присвоїла загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №11 ім’я Героїв 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні сесії міської ради 20 лютого, повідомляють у тернопільській міській раді.

«До нас надійшло офіційне звернення від командування 44-ї окремої артилерійської бригади з пропозицією присвоїти закладу освіти ім’я Героїв бригади, – пояснив міський голова Сергій Надал. – З метою врахування думки громадськості було організовано також громадське слухання, яке тривало два місяці. Розглянувши подання, врахувавши висновок постійної комісії міської ради з гуманітарних питань та результати обговорення, прийнято рішення, що відтепер школа № 11 носитиме ім’я Героїв 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола»».

Додамо, на сесії місцеві дупетати затвердили також статут Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 імені Героїв 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.