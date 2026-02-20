Лікарі «екстренки» Тернопільщини отримують зарплату понад 35 тис.грн
Середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги зросла до 38 тисяч гривень.
Це результат збільшення фінансування екстреної медичної допомоги. У межах Програми медичних гарантій у 2026 році на ЕМД передбачено 13,1 млрд грн — на понад 2 млрд грн більше, ніж торік, повідомляє Департамент охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.
Ключовим рішенням стало підвищення базової капітаційної ставки до 375 грн. Уже в січні та лютому це дозволило центрам ЕМД додатково отримати 306 млн грн. Під час зустрічей із керівниками центрів екстреної медичної допомоги та представниками місцевої влади завжди наголошую: збільшення фінансування мають насамперед відчувати люди, які щодня працюють на викликах. Саме на підвищення їхніх заробітних плат і мають спрямовуватися додаткові кошти, а не просто лежати на рахунках.
У 2026 році також:
уперше запроваджено коригувальний коефіцієнт 1,7 для сільських територій;
збережено коефіцієнт 1,2 для гірських громад.
Окремо цьогоріч введено мотиваційні доплати для працівників ЕМД у регіонах активних бойових дій. У січні на ці виплати спрямовано 115,7 млн грн. Доплати отримують працівники центрів ЕМД у семи областях України: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Більшість регіонів уже виконали базовий орієнтир, закладений у розрахункові моделі, — не менше 35 тисяч грн для лікарів екстреної медичної допомоги.
Заробітну плату на рівні 35 тисяч гривень наразі мають лікарі «екстренки» Тернопільщини, Чернігівщини, Буковини, Одещини, Запоріжжя та міста Києва.
Понад 35 тисяч гривень, за даними Національної служби здоров’я України, отримують лікарі медицини невідкладних станів у Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Херсонській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Черкаській областях.