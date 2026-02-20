Лікарі «екстренки» Тернопільщини отримують зарплату понад 35 тис.грн

Ключовим рішенням стало підвищення базової капітаційної ставки до 375 грн. Уже в січні та лютому це дозволило центрам ЕМД додатково отримати 306 млн грн. Під час зустрічей із керівниками центрів екстреної медичної допомоги та представниками місцевої влади завжди наголошую: збільшення фінансування мають насамперед відчувати люди, які щодня працюють на викликах. Саме на підвищення їхніх заробітних плат і мають спрямовуватися додаткові кошти, а не просто лежати на рахунках.