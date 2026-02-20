Подружжя з Дніпра, викупивши старовинний млин, планує втілити унікальний проєкт на Тернопільщині

Подружжя Анатолій Пилипенко та Євгенія Молчанова з Дніпра втілює унікальний проєкт, поєднуючи фермерство, соціальну реабілітацію та збереження культурної спадщини. Вони вже кілька років успішно розвивають ферму-сироварню «Зелений Гай» у селі Зелений Гай на Дніпропетровщині, де також заснували реабілітаційний центр для ветеранів, що допомагає їм відновлюватись після служби. Окрім того, їх діяльність включає і протезування домашніх тварин, що стало їх унікальним напрямком.

Тепер подружжя планує масштабувати свій успішний досвід на Тернопільщині, викупивши старовинний млин у селі Лошнів, Теребовлянської громади. Вони мають намір відновити його, перетворивши на музей млинарства, кав’ярню та культурний простір. У планах також розвиток зеленого туризму та створення нової ферми-сироварні за прикладом дніпровського проєкту.

Село Лошнів має чудові перспективи для цього: тут розташований старий млин, ставок, а також ландшафтний заказник «Лошнівська стінка», що охоплює цінний незайманий ліс і долину річки Гнізна.

Під час зустрічі в Теребовлянській міській раді, за участі міського голови Олега Продана та подружжя, були обговорені перспективи співпраці та реалізації задумів. Гості з Дніпра поділилися своїм досвідом у ветеранському підприємництві та презентували ідею розвитку майбутнього культурно-туристичного простору.

Результатом зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю між Теребовлянською міською радою та ГО «Реабілітаційний центр «Зелений Гай». Це дасть змогу реалізувати спільні проєкти зі збереження історичної, культурної та геологічної спадщини, розвиток аграрно-рекреаційного туризму, створення та популяризацію туристичних маршрутів, а також реабілітацію та реінтеграцію ветеранів, ветеранок і внутрішньо переміщених осіб.