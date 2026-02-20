Кредитний калькулятор: дізнайтеся правила гри ще до старту

Споживче кредитування — це фінансовий інструмент, який дозволяє балансувати між фінансовими потребами та можливостями. Це «чарівна паличка», з якою не страшно дізнаватися рахунок за стоматологічні послуги, робити ремонт вдома або організовувати переїзд в нове житло.

Сьогодні взяти кредит онлайн — це питання, яке вирішується в межах одного робочого дня. Та це ніяк не означає, що до нього можна ставитися легковажно. Адже разом з кредитом виникає низка зобов’язань, які слід виконати.

Що слід знати перед тим, як підписувати кредитний договір?

Українські банки працюють в єдиному правовому полі зі своїми правилами та регуляторами. Кожна установа має право встановлювати відсоткові ставки, розмір комісії та умови видачі кредитів, але робити це вони мають у визначеному порядку, відкрито та зрозуміло для клієнтів.

Перед тим як подавати заявку на кредит, варто уважно ознайомитися з його умовами. І зробити це можна одним із доступних способів:

завітати у відділення та поспілкуватися з представниками установи;

переглянути істотні умови кредитування за програмою, що є на офіційному сайті позичальника;

скористатися кредитним калькулятором;

звернутися за допомогою до віртуального помічника, бота чи іншого офіційного каналу, де в інтерактивному режимі можна дізнатися відповіді на всі важливі питання.

До суттєвих умов, які варто контролювати відносять: термін кредитування, номінальну і реальну відсоткові ставки, наявність та умови страхування, порядок та способи погашення, штрафи.

Кредитний калькулятор — генеральна репетиція умов в цифрах

Кредитний калькулятор — це сервіс, який банк надає, щоб позичальник міг побачити, скільки коштуватиме вибраний спосіб фінансування. Для клієнтів IdeaBank доступні до завантаження таблиці з уже заданими умовами під кожен кредитний продукт. Тут вже є готові алгоритми розрахунку щомісячних платежів, можна побачити відсотки та ставки на обслуговування, страхування тощо.

Все, що потрібно зробити — це завантажити відповідний файл, вибрати один із запропонованих термінів кредитування та ввести суму, яку ви плануєте отримати. За мить ви побачите цифру, яку потрібно буде сплачувати щомісяця. Вона залишатиметься незмінною весь період за умови, що діє ануїтетна схема погашення. Також у розрахунку доступна деталізація:

погашення суми кредиту;

плата за обслуговування заборгованості;

проценти за користування.

Всі перелічені показники є в розрізі місяця і загальною сумою. Таким чином, ви маєте ральні цифри, щоб зіставити їх зі своїми фінансовими можливостями та доходами. Це ваш план дій, який перетворює кредитування на ефективний інструмент та відкриває нові можливості.