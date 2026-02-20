У Заліщиках під колеса автомобіля потрапив пенсіонер

У реанімаційному відділенні помер житель міста Заліщики 1963 року народження. Чоловіка до лікарні привезла бригада екстреної медичної допомоги. Травми чоловік отримав у дорожньо-транспортній пригоді.



На місці події працювала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що місцевий житель, керуючи автомобілем Fort Sedan, здійснив наїзд на пішохода. Потерпілий перебував за межами пішохідного на проїзній частині дороги в неосвітленому місці.



Від отриманих травм пенсіонер помер у лікарні. Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Поліцейські закликають учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними. Водіям необхідно неухильно дотримуватися швидкісного режиму, особливо в межах населених пунктів та в темну пору доби, зважати на дорожню ситуацію та можливу появу пішоходів на проїзній частині.



Пішоходам варто переходити дорогу лише у встановлених місцях, використовувати світловідбивні елементи в темний час доби та переконуватися у безпечності переходу.



Пам’ятайте: відповідальність і взаємна повага на дорозі рятують життя.







