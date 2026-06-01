Тернопільщина втратила захисника Володимира Горошка

І знову трагічна звістка для Озернянської громади…



25 травня 2026 року під час бойового чергування на вогневій позиції в районі населеного пункту Братениця Великописарівської селищної територіальної громади Охтирського району Сумської області загинув солдат ГОРОШКО Володимир Олександрович, 5 серпня 1969 року народження, житель с. Висипівці Висиповецького старостинського округу, повідомляють на сторінці громади.



У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.



Церемонія прощання з Героєм Володимиром Олександровичем ГОРОШКОМ відбудеться завтра, 2 червня 2026 року. О 10:00 годині траурний кортеж вирушить із Тернополя до його рідного села Висипівці. Поховальний чин розпочнеться по прибуттю.

Вічна пам’ять та шана Герою

