Рибоохоронний патруль провів рейди на водоймах Тернопільщини: що виявили

На водоймах Тернопільщини за тиждень виявили вісім порушень правил рибальства та вилучили заборонене знаряддя лову.

Як повідомили у Тернопільському рибоохоронному патрулі, упродовж 25–31 травня державні інспектори спільно з працівниками сектору водної поліції проводили рейди на водних об’єктах області для охорони рибних запасів та контролю за дотриманням природоохоронного законодавства.

За результатами перевірок було складено сім протоколів за порушення правил рибальства та один протокол за грубе порушення. Крім того, інспектори оформили акт виявлення та вилучення безхазяйного майна, вилучивши одну заборонену сітку.

На порушників наклали штрафи на загальну суму 1070 гривень. Також одному з рибалок за грубе порушення правил рибальства нарахували збитки у розмірі 20 553 гривні.

У рибоохоронному патрулі закликають жителів області дотримуватися правил любительського рибальства та повідомляти про факти браконьєрства на цілодобову гарячу лінію.