На війні загинув молодий захисник Олександр Солонина з Тернопільщини

Борсуківська громада знов у жалобі…

На війні загинув житель села Великі Кусківці – Солонина Олександр Іванович, 1987 року народження, повідомляють на сторінці громади.

Вірний військовій присязі, воїн Олександр мужньо боронив Україну у складі військової частини А**** на посаді старшого стрільця-вогнеметника 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону.

26 травня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Дробишеве Краматорського району Донецької області воїн загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Висловлюємо щирі співчуття матері, рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають!