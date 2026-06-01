23:14 | 1.06.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Тернопільщина в скорботі: загинув захисник Сергій Лесик

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Знову сумна звістка надійшла до Великоберезовицької громади. На фронті загинув житель селища Велика Березовиця Лесик Сергій Григорович 1968 року народження, повідомляє селищний голова Андрій галайко.

😔Воїн був старшим навідником першого мінометного взводу мінометної батареї другого батальйону територіальної оборони військової частини А7033. Загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Братениця на Сумщині.

 Вічна пам’ять та шана Герою!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *