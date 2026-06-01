Тернопільщина в скорботі: загинув захисник Сергій Лесик

Знову сумна звістка надійшла до Великоберезовицької громади. На фронті загинув житель селища Велика Березовиця Лесик Сергій Григорович 1968 року народження, повідомляє селищний голова Андрій галайко.

Воїн був старшим навідником першого мінометного взводу мінометної батареї другого батальйону територіальної оборони військової частини А7033. Загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Братениця на Сумщині.