23:14 | 1.06.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі на окремих вулицях цілий місяць не буде гарячої води

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

 

У Тернополі розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж, у зв’язку з чим у низці будинків тимчасово призупинять постачання гарячої води.

Як повідомили комунальники, з 1 червня по 1 липня гаряче водопостачання буде відсутнє у будинках за адресами:

  • вул. Київська, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
  • вул. Мирона Тарнавського, 1–5, 8–26;
  • вул. Любомира Гузара, 1–17, 10, 12;
  • вул. Богдана Лепкого, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14;
  • вул. Захисників України, 1, 2, 3, 5;
  • вул. Олександра Смакули, 1;
  • проспект Злуки, 27–43.

Також з 1 по 15 червня гарячу воду відключать у будинках на:

  • вул. Василя Симоненка, 2–20;
  • бульварі Пантелеймона Куліша, 1, 3, 4;
  • вул. 15 Квітня, 37–45.

Гідравлічні випробування проводять для перевірки надійності теплових мереж перед наступним опалювальним сезоном. У разі виявлення пошкоджень комунальники виконуватимуть необхідні ремонтні роботи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *