У Тернополі на окремих вулицях цілий місяць не буде гарячої води
У Тернополі розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж, у зв’язку з чим у низці будинків тимчасово призупинять постачання гарячої води.
Як повідомили комунальники, з 1 червня по 1 липня гаряче водопостачання буде відсутнє у будинках за адресами:
- вул. Київська, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
- вул. Мирона Тарнавського, 1–5, 8–26;
- вул. Любомира Гузара, 1–17, 10, 12;
- вул. Богдана Лепкого, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14;
- вул. Захисників України, 1, 2, 3, 5;
- вул. Олександра Смакули, 1;
- проспект Злуки, 27–43.
Також з 1 по 15 червня гарячу воду відключать у будинках на:
- вул. Василя Симоненка, 2–20;
- бульварі Пантелеймона Куліша, 1, 3, 4;
- вул. 15 Квітня, 37–45.
Гідравлічні випробування проводять для перевірки надійності теплових мереж перед наступним опалювальним сезоном. У разі виявлення пошкоджень комунальники виконуватимуть необхідні ремонтні роботи.