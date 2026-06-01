У Тернополі на окремих вулицях цілий місяць не буде гарячої води

У Тернополі розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж, у зв’язку з чим у низці будинків тимчасово призупинять постачання гарячої води.

Як повідомили комунальники, з 1 червня по 1 липня гаряче водопостачання буде відсутнє у будинках за адресами:

вул. Київська, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

вул. Мирона Тарнавського, 1–5, 8–26;

вул. Любомира Гузара, 1–17, 10, 12;

вул. Богдана Лепкого, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14;

вул. Захисників України, 1, 2, 3, 5;

вул. Олександра Смакули, 1;

проспект Злуки, 27–43.

Також з 1 по 15 червня гарячу воду відключать у будинках на:

вул. Василя Симоненка, 2–20;

бульварі Пантелеймона Куліша, 1, 3, 4;

вул. 15 Квітня, 37–45.

Гідравлічні випробування проводять для перевірки надійності теплових мереж перед наступним опалювальним сезоном. У разі виявлення пошкоджень комунальники виконуватимуть необхідні ремонтні роботи.