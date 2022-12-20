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Ще вісьмом військовослужбовцям присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно

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19 грудня на позачерговому засіданні 21-ої сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно вісьмом військовослужбовцям. Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм у виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Список осіб, яким надано звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

  • НАУМОВ Віталій Валерійович – солдат,
  • АНТОЩУК Тимофій Анатолійович – сержант,
  • ЩИРБА Тарас Михайлович – солдат,
  • ФЕДОРОВ Андрій Сергійович – солдат,
  • БІЛЯШЕВИЧ Олександр Степанович –  солдат,
  • ДІВАКОВ Олександр Володимирович –  молодший сержант,
  • ЛЕВКІВ Михайло Богданович – солдат,
  • КОВАЛЬ Віталій Володимирович – солдат.
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