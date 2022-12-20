Ще вісьмом військовослужбовцям присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно

19 грудня на позачерговому засіданні 21-ої сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно вісьмом військовослужбовцям. Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм у виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Список осіб, яким надано звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно: