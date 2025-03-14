23:19 | 14.03.2025
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У небі з’явилася ще одна зірка. На війні загинув захисник Юрій Юречко з Тернопільщини

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У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Юречко Юрій Володимирович загинув 18 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Юрія.

Вічна та світла пам’ять Герою!

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