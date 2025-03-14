Пантеон Героїв У небі з’явилася ще одна зірка. На війні загинув захисник Юрій Юречко з Тернопільщини 18:26 | 14.03.202518:26 | 14.03.2025 Redaktor 0 Views Прокоментуй! У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Юречко Юрій Володимирович загинув 18 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Повідомляють у тернопільській міській раді. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє. Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Юрія. Вічна та світла пам’ять Герою! Поділіться: