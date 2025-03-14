Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Андрій Стояновський з Тернопільщини

Ще одна болюча звістка надійшла до тернопільської громади, повідомляють у міській раді. Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога Стояновський Андрій Володимирович. Він загинув на 38-му році життя в ході виконання бойового завдання у Донецькій області. Андрій вважався зниклим безвісти з 30 жовтня 2024 року.



Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.

Вічна памʼять Герою!