23:19 | 14.03.2025
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Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Андрій Стояновський з Тернопільщини

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Ще одна болюча звістка надійшла до тернопільської громади, повідомляють у міській раді. Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога Стояновський Андрій Володимирович. Він загинув на 38-му році життя в ході виконання бойового завдання у Донецькій області. Андрій вважався зниклим безвісти з 30 жовтня 2024 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.

Вічна памʼять Герою!

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