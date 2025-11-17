Громаду на Тернопільщині оголошено неблагополучною через африканську чуму свиней

У Збаразькій громаді Тернопільської області було зафіксовано випадок африканської чуми свиней (АЧС). Після повідомлення про загибель диких свиней на місце події терміново виїхали фахівці Держпродспоживслужби області та співробітники місцевої поліції. На території було виявлено сім мертвих тварин, серед яких чотири поросята.

За результатами лабораторних досліджень підтверджено наявність АЧС у загиблих свиней. З метою запобігання поширенню хвороби, всі трупи були знищені шляхом спалювання та захоронення відповідно до ветеринарно-санітарних вимог.

Карантинні заходи та зони захисту

Надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила територію неблагополучною. Визначено зони захисту та спостереження, а також затверджено план реагування. Серед основних заходів — посилення моніторингу, інформування населення, контроль за переміщенням тварин і посилення дезінфекційних робіт.

Поліція взяла на себе обов’язки контролю за переміщенням м’яса тварин та запобігання порушенням, що можуть сприяти поширенню захворювання.