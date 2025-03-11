Відважний воїн, вірний товариш, надійний побратим. На війні загинув Сергій Циганков з Тернопільщини

На превеликий жаль, Бережанська громада знову несе непоправні втрати на жорстокій війні, розв’язаній нашими одвічними ворогами. Про це повідомляють у міській раді.

З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя м. Бережани Сергія ЦИГАНКОВА.

Сергій Циганков народився 29 червня 1988 року в м. Бережани. Закінчив Бережанську загальноосвітню школу № 2. Після школи навчався в Чортківському медичному фаховому коледжі за спеціальністю «Фельдшер». Після навчання служив у ЗСУ за контрактом, а також працював на підприємствах та в організаціях м. Бережани.

З початком повномасштабного вторгнення призваний на військову службу 09.03.2022 року.

Відважний воїн, вірний товариш, надійний побратим.

ЦИГАНКОВ Сергій Олександрович (29.06.1988 р. – 08.03.2025 р.), стрілець-номер обслуги 3 аеромобільного відділення 2 аеромобільного взводу 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А0281 героїчно загинув 08 березня 2025 року в зоні виконання бойових завдань поблизу н. п. Мала Локня Суджанського р-ну Курської області внаслідок артилерійського обстрілу противника.

В смутку та горі залишилась сестра.

Зустріч тіла загиблого Героя Сергія ЦИГАНКОВА відбудеться завтра, в середу, 12 березня приблизно о 10:30 год . Кортеж з тілом буде рухатися вулицею Тернопільська м. Бережани до його родинного обійстя на вулиці Степана Бандери орієнтовно між 10:15 год та 10:30 год.

Чин похорону розпочнеться на родинному обійсті Сергія на вул. Степана Бандери,13 о 12:00 год.

Прощання з Героєм відбудеться в Церкві Святої Трійці м. Бережани приблизно о 14:00 год

Похоронять Героя на Алеї Героїв кладовища с. Рай (Нове кладовище).

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!