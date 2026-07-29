Війна забрала сина, а мати не пережила звістки про його тяжке поранення

Ось відредагований варіант із сильним, але стриманим акцентом на подвійній трагедії родини:

Не пережила звістки про поранення сина: війна принесла подвійне горе родині Буртняків

Подвійне горе спіткало родину Буртняків із Чорткова. Війна забрала життя захисника України В’ячеслава Буртняка, а за кілька днів до цього померла його мама — Ірина Володимирівна.

10 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині В’ячеслав підірвався на міні. Понад два тижні лікарі боролися за життя Воїна, однак врятувати його не вдалося. Перебуваючи у комі, чоловік помер в одній зі столичних клінік.

До повномасштабної війни В’ячеслав був талановитим і високопрофесійним музикантом. Любов до музики передалася йому від родини — по материнській лінії дідусь і бабуся були відомими у Чорткові музикантами.

У 2024 році В’ячеслав став до лав захисників України у складі Стрийського батальйону ТрО. Побратими знали його за позивним «Музикант».

Після загибелі Героя його поховали у Києві, де він багато років проживав разом із сім’єю.

А 15 липня, ще до того, як родина встигла оговтатися від страшної звістки про важке поранення В’ячеслава, після тривалої хвороби відійшла у вічність його мама — Ірина Володимирівна Буртняк.

Більшу частину свого життя вона присвятила музиці та дітям, працюючи у Чортківській мистецькій музичній школі імені Василя Мармуса.

Для родини це стало подвійною непоправною втратою. Війна забрала сина, а материнське серце, виснажене хворобою та переживаннями, не витримало болю за найдорожчу людину.

Щирі співчуття рідним і близьким родини Буртняків.

Вічна пам’ять та шана Захиснику України.

Вічна пам’ять Ірині Володимирівні.

Світла пам’ять…