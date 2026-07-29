На війні загинув захисник Микола Яцків з Тернопільщини

Чергова трагічна звістка сколихнула Великоберезовицьку громаду. На війні загинув житель села Петриків, Захисник України Яцків Микола Орестович. Повідомляють на сторінці громади.

Микола Яцків народився 10 лютого 1980 року в селі Петриків, де зростав та проживав разом із родиною.



Під час проходження військової служби Микола Орестович був водієм відділення управління командира самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону військової частини А4007.



Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно підтвердилася страшна звістка — Микола Яцків загинув 19 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області.



У Героя залишилися донька Вікторія та сестра Ольга з родиною.



У четвер, 30 липня, о 12:45 при в’їзді в село Петриків (вул. Тернопільська, навпроти «Берегині») відбудеться зустріч тіла полеглого воїна. Звідти траурний кортеж попрямує до рідного дому Миколи Яцківа (вул. Зелена 11), де буде відслужено панахиду. Після цього кортеж вирушить до храму Всіх Святих Українського Народу в селі Петриків.



Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Захисника, який віддав найдорожче — власне життя — за свободу, незалежність і майбутнє України.



Парастас відбудеться 30 липня о 19:00 у храмі Всіх Святих Українського Народу села Петриків. Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 31 липня, об 11:00.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Миколи Яцківа. Розділяємо біль втрати разом з вами. Нехай душа Героя віднайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна пам’ять та шана воїну!

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