«Хочемо правди»: родина військового з Тернопільщини звернулася до влади через обставини його смерті

Родина військовослужбовця Ігоря Чорного зі Зборівської громади звернулася із публічним закликом провести повне та незалежне розслідування обставин його смерті.

Відповідне звернення оприлюднила у Facebook Любов Малецька.

За словами авторки допису, Ігор Чорний із 2015 року добровільно брав участь у бойових діях, воював від початку АТО та під час повномасштабного вторгнення. Він проходив службу на посаді старшого навідника 1-го самохідного артилерійського взводу військової частини А0536 та був нагороджений відзнаками за службу.

Як стверджує родина, тіло військового знайшли поблизу населеного пункту Стародубівка Краматорського району Донецької області. Водночас рідні заявляють, що мають запитання щодо офіційного оформлення обставин смерті та надання необхідної документації військовою частиною.

За словами родичів, вони не погоджуються з попередніми висновками щодо причин смерті та вимагають об’єктивного і незалежного розслідування. Також вони звернулися до командування, правоохоронних органів, органів військового управління, народних депутатів, журналістів та уповноважених із захисту прав військовослужбовців із проханням сприяти встановленню всіх обставин.

На момент публікації офіційних коментарів від військової частини або інших компетентних органів щодо викладених у зверненні тверджень не оприлюднено.

Також “Погляд” звернувся за коментарем до Тернопільського ОТЦК та СП.