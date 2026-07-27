На Тернопільщині за пів року з’явилося понад 570 нових об’єктів генерації
За перше півріччя 2026 року на Тернопільщині ввели в експлуатацію 574 нові об’єкти генерації електроенергії, які сумарно додали області 23,29 МВт нової потужності.
Як повідомили в Тернопільській обласній державній адміністрації, найбільшу частку становлять сонячні електростанції у приватних домогосподарствах. За шість місяців їх встановили 567, а загальна потужність таких СЕС склала 15,06 МВт.
Крім того, в області ввели в експлуатацію:
- 2 промислові сонячні електростанції загальною потужністю 4,06 МВт;
- 2 когенераційні установки потужністю 2,8 МВт;
- 2 вітрові електростанції потужністю 1,32 МВт;
- 1 мінігідроелектростанцію потужністю 0,05 МВт.
Завдяки цьому загальна встановлена потужність об’єктів генерації на Тернопільщині вже перевищує 337 МВт.
В обласній військовій адміністрації подякували громадам, підприємцям та жителям області, які інвестують у розвиток енергетичної незалежності регіону.