Не лякайтеся свого відображення: як виглядає нормальне відновлення після блефаропластики

Втома, вікові зміни та активна міміка найперше позначаються на зоні навколо очей, де шкіра надзвичайно тонка і позбавлена жирового прошарку. Через це з часом з’являються зморшки, нависають повіки та формуються «мішки», які додають обличчю втомленого виразу, а звична доглядова косметика стає безсилою.

Повернути погляду свіжість і виразність допомагає блефаропластика – пластична операція, під час якої спеціаліст коригує контури периорбітальної зони, прибираючи зайві тканини. Це ефективний спосіб омолодити обличчя та зробити його риси більш відкритими й гармонійними.

Скільки зберігається результат блефаропластики

Одним із головних питань, яке виникає у пацієнтів перед операцією, є тривалість ефекту. У середньому результат пластики повік може зберігатися від 5 до 15 років. Однак назвати точний термін для кожної людини неможливо, адже на нього впливає цілий комплекс факторів – особливості анатомії, спадковість, стан шкіри, спосіб життя та процеси природного старіння.

Хірургічне втручання дозволяє усунути надлишок шкіри та скоригувати жирові відкладення, однак воно не може повністю зупинити подальші вікові зміни. Саме тому після операції важливо правильно доглядати за шкірою.

Для підтримання результату рекомендується регулярно зволожувати шкіру відповідними косметичними засобами, захищати область навколо очей від ультрафіолету за допомогою сонцезахисних засобів та виконувати рекомендації лікаря. Комплексний догляд допомагає підтримувати пружність шкіри та сприяє більш тривалому збереженню естетичного ефекту.

Чи можна поєднувати блефаропластику з філерами

Сьогодні для омолодження периорбітальної зони застосовуються не лише хірургічні методики, а й різноманітні ін’єкційні процедури. Тому нерідко пацієнти, які планують блефаропластику, вже мають досвід використання філерів або інших препаратів у зоні навколо очей чи скронь.

Перед операцією обов’язково необхідно повідомити лікаря про всі попередні косметологічні процедури. У деяких випадках спеціаліст може рекомендувати попередню консультацію косметолога та корекцію або видалення залишків раніше введеного препарату.

Наявність залишків філерів у тканинах може впливати на особливості проведення операції та процес формування остаточного результату. Зокрема, вони можуть бути однією з причин нерівномірності тканин або тривалих набряків. Тому питання щодо можливого розчинення чи виведення філера завжди вирішується індивідуально після огляду та оцінки стану периорбітальної зони.

Як підготуватися до операції

Правильна підготовка до блефаропластики має важливе значення для безпечного проведення втручання та комфортного відновлення. Ще до призначеної дати операції пацієнту варто обговорити з лікарем стан здоров’я, наявні захворювання та препарати, які він регулярно приймає.

Особливу увагу слід звернути на такі моменти

Куріння. Нікотин негативно впливає на кровообіг і може погіршувати процес загоєння тканин. Тому відмову від куріння або її максимальне обмеження рекомендується обговорити з лікарем заздалегідь.

Нікотин негативно впливає на кровообіг і може погіршувати процес загоєння тканин. Тому відмову від куріння або її максимальне обмеження рекомендується обговорити з лікарем заздалегідь. Прийом лікарських засобів та добавок. Деякі препарати, вітаміни та рослинні добавки можуть впливати на згортання крові. Необхідність тимчасової відміни будь-яких засобів визначає лікар індивідуально.

Деякі препарати, вітаміни та рослинні добавки можуть впливати на згортання крові. Необхідність тимчасової відміни будь-яких засобів визначає лікар індивідуально. Попереднє обстеження. Перед операцією пацієнт проходить необхідну діагностику та лабораторні дослідження відповідно до медичних показань і встановлених протоколів.

Дотримання рекомендацій фахівця до операції дозволяє знизити потенційні ризики та створити оптимальні умови для подальшого відновлення.

Як виконується пластика верхніх і нижніх повік

Сучасна блефаропластика проводиться у комфортних та стерильних умовах із використанням відповідного виду знеболення. Залежно від обсягу втручання та індивідуальних особливостей пацієнта може застосовуватися місцева анестезія в поєднанні із седацією.

Завдяки цьому пацієнт може перебувати у спокійному, розслабленому стані під час процедури. Вид анестезіологічного забезпечення лікар визначає після попереднього огляду та консультації.

Хірургічні розрізи виконуються в анатомічних складках повік або інших природних зонах, що дозволяє зробити післяопераційні сліди максимально малопомітними після повного загоєння. Тривалість процедури залежить від того, які саме зони потребують корекції, та від обсягу запланованого втручання.

У багатьох випадках після операції та нетривалого медичного спостереження пацієнт може залишити клініку того ж дня. Остаточне рішення щодо подальшого перебування визначається лікарем з урахуванням стану людини та особливостей проведеної операції.

Відновлення після блефаропластики

Післяопераційний період потребує дотримання рекомендацій лікаря та певного терпіння. У перші дні після блефаропластики набряки та синці можуть стати досить помітними. Найчастіше їх вираженість збільшується протягом перших кількох діб, після чого поступово починає зменшуватися.

Такі прояви є типовою реакцією тканин на хірургічне втручання. Також у перші дні можуть виникати тимчасова сльозотеча, відчуття сухості або подразнення очей. У деяких випадках пацієнт може помічати незначне затуманення зору, пов’язане із застосуванням призначених після операції крапель чи мазей.

Щоб відновлення проходило максимально комфортно, важливо дотримуватися основних рекомендацій

у перші дні використовувати холодові компреси лише за схемою, рекомендованою лікарем;

відпочивати та спати на спині, за можливості розташовуючи голову трохи вище рівня тіла;

тимчасово відмовитися від декоративної косметики до дозволу лікаря;

обмежити інтенсивні фізичні навантаження та активні заняття спортом на період, визначений спеціалістом;

на час відновлення утриматися від сауни, лазні, басейну та гарячих ванн;

регулярно приходити на контрольні огляди та виконувати всі призначення лікаря.

Тривалість реабілітації у кожного пацієнта може відрізнятися. Тому орієнтуватися варто не лише на загальні терміни, а насамперед на індивідуальні рекомендації хірурга.

Чому важливо правильно обрати офтальмохірурга

Результат операції в області повік залежить не лише від сучасності методики, а й від професійного досвіду лікаря, його знань анатомії периорбітальної зони та вміння врахувати індивідуальні особливості обличчя пацієнта.

Хірургічні процедури виконує офтальмохірург першої категорії Мартиненко Тетяна Олександрівна, яка має 15 років практичного досвіду. Фахівчиня здобула медичну освіту в Полтавській Українській медичній стоматологічній академії, а також проходила спеціалізацію та професійне удосконалення на базі Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

До професійних напрямів роботи лікаря належать консультативна діагностика, ретинологія, реконструктивна хірургія повік та сучасні методики ін’єкційної косметології. Тетяна Олександрівна є членом Європейської асоціації катарактальних та рефракційних мікрохірургів (ESCRS) та Американської асоціації катарактальних і рефракційних хірургів (ASCRS).

Фахівчиня працює у професійній команді офтальмохірурга Анатолія Мартиненка в сучасному медичному центрі, де особлива увага приділяється точності діагностики, безпеці пацієнта та прогнозованості результату.

Консультація перед блефаропластикою

Якщо ви розглядаєте можливість проведення пластики верхніх або нижніх повік у Житомирі, отримати детальну інформацію про процедуру та записатися на консультацію можна на офіційній сторінці клініки – https://klinicazir.com.ua/hirurgichna-plastika-verhnih-ta-nizhnih-povik-blefaroplastika/

Зробіть перший крок до більш відкритого та свіжого погляду – запишіться на консультацію до профільного фахівця та дізнайтеся, який варіант корекції підійде саме вам.