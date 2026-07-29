Псевдобанкір ошукав жителя Чортківського району на понад 124 тисячі гривень

Потерпілий повірив незнайомцю, який представився працівником банку. Виконав усі його вказівки та, як наслідок, втратив кошти.



До співробітників відділення поліції № 1 м. Борщів звернувся 40-річний житель одного із сіл Чортківського району. Чоловік повідомив, що йому зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито спробу несанкціонованого списання коштів із його банківської картки.



Зловмисник запевнив чоловіка, що для «захисту» заощаджень їх необхідно терміново переказати на так звані резервні рахунки, реквізити яких продиктував телефоном. Потерпілий виконав усі вказівки співрозмовника та самостійно перерахував понад 124 тисячі гривень. Лише згодом чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайської схеми.



За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.



Правоохоронці вкотре закликають громадян бути уважними та не довіряти незнайомцям, які під виглядом працівників банків намагаються отримати доступ до ваших коштів. Щоб не стати жертвою аферистів, дотримуйтеся простих правил:



не повідомляйте стороннім особам номер платіжної картки, PIN-код, CVV/CVC-код, термін її дії, а також коди підтвердження, що надходять у SMS-повідомленнях;



у жодному разі не переказуйте власні кошти на невідомі рахунки або так звані «безпечні» чи «резервні» рахунки – це одна з найпоширеніших схем шахраїв;



не відкривайте сумнівні посилання та не встановлюйте застосунки на телефон за вказівкою незнайомців, навіть якщо вони називаються представниками фінансової установи;



якщо виникли підозри щодо дзвінка, одразу припиніть розмову та самостійно зв’яжіться з банком за офіційним номером телефону, вказаним на платіжній картці або на офіційному сайті установи;



у випадку, якщо ви стали жертвою шахраїв або отримали підозрілий дзвінок, зверніться до поліції за номером 102.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/zhytel-chortkivskoho-raionu-vtratyv-ponad-124-tysiachi-hryven-pislia-spilkuvannia-z-telefonnym-shakhraiem-politseiski-vstanovliuiut-osobu-zlovmysnyka?fbclid=IwY2xjawTWqpNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzQ2ZnbUNZb3JHbHQ3bVdoc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuGHc0yEHwCpFQ1NVNWYclYYeh07JJvxDPTqMQgEAoKVehK2H-dDDKmjgmZb_aem_VvAibFhgfzQXnvfOBKQRbQ

Поділіться:









