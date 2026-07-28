Замки, печери та гастротури: на Тернопільщині запускають платформу TERNOPILLYA TRAVEL

На Тернопільщині триває розробка сучасного туристичного порталу TERNOPILLYA TRAVEL, який має стати єдиною цифровою платформою для планування подорожей областю. На сайті зберуть інформацію про туристичні маршрути, визначні пам’ятки, місця відпочинку, гастрономічні локації, афішу подій та інші туристичні можливості регіону.

Подальший розвиток проєкту обговорили під час робочої зустрічі начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха з директором Тернопільського інформаційно-аналітичного центру Володимиром Драпаком, який координує створення платформи.

Наразі портал перебуває на етапі MVP-версії — мінімальної робочої моделі. Уже готова користувацька частина сайту, а до кінця серпня планують завершити адміністративну панель. Після цього громади, музеї, туристичні заклади та інші учасники зможуть самостійно додавати інформацію про туристичні об’єкти, маршрути та події.

Портал міститиме тематичні розділи, присвячені культурі та мистецтву, активному відпочинку, гастрономії, місцям проживання, релаксу й оздоровленню. Також користувачам будуть доступні інтерактивна карта області, пошук за категоріями, добірки маршрутів, сторінки гідів, туристичний блог, рекомендації локацій та можливість прокласти маршрут через Google Maps.

Розробники вже визначили 30 ключових туристичних магнітів Тернопільщини, навколо яких формуватимуть нові туристичні маршрути.

Платформа працюватиме українською, англійською та польською мовами та відповідатиме сучасним стандартам цифрової доступності. Передбачені спеціальні інструменти для людей із порушеннями зору та інших користувачів, які потребують безбар’єрного доступу.

Окремо розглядається можливість створення розділу для ветеранського туризму. Він міститиме інформацію про адаптовані маршрути, доступні туристичні об’єкти, а також місця реабілітації та відпочинку ветеранів.

Після запуску адміністративної панелі для представників громад проведуть навчальні семінари щодо роботи з платформою. Водночас Тернопільська ОВА закликає громади, музеї, краєзнавців та власників туристичних локацій уже зараз готувати якісні описи й фотографії своїх об’єктів для майбутнього наповнення порталу.