Бережанська громада у скорботі: трагічно обірвалося життя Андрія Дороднова

Бережанська громада зазнала важкої втрати. 25 липня 2026 року трагічно обірвалося життя працівника Бережанської міської ради Андрія Дороднова.

Андрій працював провідним спеціалістом із публічних закупівель. У міській раді згадують його як добру, щиру та світлу людину, відповідального фахівця, який завжди був відкритим до людей і готовим допомогти.

У колективі зазначають, що передчасна смерть Андрія стала болючою втратою для всіх, хто його знав і працював поруч.

Бережанська міська рада висловила щирі співчуття батькам, рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Андрія Дороднова, розділяючи біль непоправної втрати.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях колег, друзів та близьких. Вічна пам’ять.