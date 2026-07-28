У Тернополі в тролейбусі травмувався малолітній пасажир

У Тернополі 27 липня близько 17:43 у громадському транспорті травмувався малолітній пасажир.

За попередньою інформацією, водій тролейбуса, який курсував за маршрутом «Готель “Тернопіль” – вул. Київська», рухаючись вулицею 15 Квітня, був змушений різко сповільнити рух через втрату електричної напруги.

Унаслідок різкого гальмування дитина впала в салоні та вдарилася головою.

Постраждалому надали медичну допомогу. Госпіталізація не знадобилася.

Наразі слідчі поліції встановлюють усі обставини події.