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Новини Тернополя 

У Тернополі в тролейбусі травмувався малолітній пасажир

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У Тернополі 27 липня близько 17:43 у громадському транспорті травмувався малолітній пасажир.

За попередньою інформацією, водій тролейбуса, який курсував за маршрутом «Готель “Тернопіль” – вул. Київська», рухаючись вулицею 15 Квітня, був змушений різко сповільнити рух через втрату електричної напруги.

Унаслідок різкого гальмування дитина впала в салоні та вдарилася головою.

Постраждалому надали медичну допомогу. Госпіталізація не знадобилася.

Наразі слідчі поліції встановлюють усі обставини події.

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