Через незаконну вирубку 72 дерев на Тернопільщині хочуть стягнути понад 858 тисяч гривень

Прокурори Кременецької окружної прокуратури звернулися до Господарського суду Тернопільської області з позовом в інтересах держави до ДП «Ліси України». Вони вимагають стягнути понад 858 тисяч гривень шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок незаконної вирубки дерев.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, під час досудового розслідування встановили, що працівники філії «Кременецьке лісове господарство» не забезпечили належної охорони та збереження лісових насаджень.

У результаті на території лісництва незаконно зрубали 72 дерева різних порід, серед яких сосна, дуб, вільха та береза.

Оскільки ДП «Ліси України» є постійним користувачем цієї лісової ділянки, підприємство несе матеріальну відповідальність за її охорону та збереження.

За висновками Державної екологічної інспекції, завдані довкіллю збитки перевищують 858 тисяч гривень.

Господарський суд Тернопільської області вже відкрив провадження у цій справі.