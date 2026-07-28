Кнопка, яка може врятувати життя: на Тернопільщині працює понад 1200 систем термінового виклику поліції

У критичній ситуації людина не завжди має можливість зателефонувати на спецлінію “102”. Телефон може бути втрачений, розряджений або опинитися в руках правопорушника. Для таких випадків у громадських місцях функціонують кнопки термінового виклику поліції, сигнал з яких надходить безпосередньо на пульт централізованого спостереження поліції охорони.



Після натискання кнопки система автоматично формує тривожне повідомлення, яке миттєво передається на пульт, і найближчий наряд поліції охорони одразу виїжджає на місце події.



Працівники поліції охорони реагують на повідомлення різного характеру. Це може бути грабіж, хуліганство, конфліктні ситуації, загроза життю чи здоров’ю людей або випадки, коли людині раптово стало зле. Після прибуття правоохоронці оцінюють обстановку та діють відповідно до чинних алгоритмів реагування.



За словами заступника начальника Управління поліції охорони в Тернопільській області Володимира Слідзевича, на території області функціонує понад тисячу двісті таких систем.



“На території Тернопільської області розташовано понад 1200 систем термінового виклику поліції. Переважно вони знаходяться у магазинах, ресторанах, кафе та торгових центрах. Також є 80 кнопок, які працюють в цілодобовому режимі та є світловими”.



На Тернопільщині кнопками термінового виклику поліції обладнані всі заклади загальної середньої освіти, деякі мережі супермаркетів, майже весь громадський транспорт Тернополя та територіальної громади, а також фасади будівель у місцях масового перебування людей. Скористатися такими кнопками може кожен.



Загалом в Україні функціонує понад 27,5 тисячі кнопок термінового виклику поліції, з яких понад дві тисячі обладнані світловими інформаційними табло. Їх кількість поступово збільшується.



Інформацію про місця встановлення кнопок термінового виклику поліції у своєму населеному пункті можна знайти на офіційному сайті поліції охорони.







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