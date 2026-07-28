Понад 520 тисяч тонн вантажів оформлено на Тернопільщині

У І півріччі 2026 року працівники Тернопільської митниці оформили понад 520 тисяч тонн вантажів. Із них майже 200 тисяч тонн становлять імпортні поставки, а понад 320 тисяч тонн – товари місцевих виробників, що експортувалися за кордон.

У структурі експорту лідирують електричні світильники та соняшникова олія, які разом формують 20% від загального обсягу. Значну частку також займають пробки, ковпачки та кришки (7%), пшениця (6%) та білий кристалічний цукор (6%).

Географія збуту залишається широкою: найбільше товарів із області експортували до Польщі (38% від усього експорту), Італії (5%), Німеччина (4%), Туреччина (4%), Індонезія та США (по 3%).

В імпортних поставках найбільшу частку традиційно займають трактори –7% від обсягу митних платежів. Далі йдуть інсектициди, фунгіциди, гербіциди (6%), легкові автомобілі (6%), полімери етилену у первинних формах (5%) та плоский прокат із заліза або нелегованої сталі (4%).

Основними країнами постачання імпортних товарів стали Китай (23% усього імпорту), Польща (20%), Німеччина (10%), Італія (4%) та Туреччина (4%).

Масштаб вантажообігу й широка географія партнерів свідчать про те, що Тернопільщина впевнено інтегрується у глобальний торговельний простір і формує перспективи зростання.