Трагічний випадок на Тернопільщині: 63-річний чоловік загинув під завалами

Трагічний випадок стався 28 липня у селі Великі Млинівці Кременецької територіальної громади.

Під час демонтажу господарської будівлі на території приватного домогосподарства на 63-річного місцевого жителя обвалилася залізобетонна плита.

Через те, що чоловіка затисло під конструкцією, на місце події викликали рятувальників. За допомогою спеціального обладнання вони підняли бетонну плиту та деблокували потерпілого.

На жаль, медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка.

Обставини трагедії з’ясовують відповідні служби.