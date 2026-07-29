У Тернополі на маршрутах вже курсують дев’ять нових тролейбусів «Електрон»

У Тернополі триває оновлення громадського транспорту. Станом на 29 липня на міських маршрутах уже працюють дев’ять нових низькопідлогових тролейбусів «Електрон»: шість обслуговують маршрут №10, ще три – маршрут №2.

♿ Новий транспорт обладнаний кондиціонерами, системами відеоспостереження, відкидними трапами та спеціальними місцями для пасажирів на кріслах колісних.

🔹 До кінця літа Тернопіль отримає загалом 17 нових тролейбусів українського виробництва, які після випробувань також вийдуть на міські маршрути.