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У Тернополі на маршрутах вже курсують дев’ять нових тролейбусів «Електрон»

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У Тернополі триває оновлення громадського транспорту. Станом на 29 липня на міських маршрутах уже працюють дев’ять нових низькопідлогових тролейбусів «Електрон»: шість обслуговують маршрут №10, ще три – маршрут №2.

♿ Новий транспорт обладнаний кондиціонерами, системами відеоспостереження, відкидними трапами та спеціальними місцями для пасажирів на кріслах колісних.

🔹 До кінця літа Тернопіль отримає загалом 17 нових тролейбусів українського виробництва, які після випробувань також вийдуть на міські маршрути.

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