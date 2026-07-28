За пів року боржники сплатили до бюджетів Тернопільщини 90,5 млн грн

Упродовж першого півріччя 2026 року в рахунок погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів на Тернопільщині надійшло 90,5 млн гривень. Це на 37,9 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної суми 52,6 млн грн спрямовано до державного бюджету.

Для стягнення заборгованості, яка не була погашена добровільно, податкова служба використовує передбачені законодавством механізми. Так, за січень-червень 2026 року до суду направлено 456 позовів щодо стягнення податкового боргу на 252,2 млн гривень.

Окремим напрямом роботи залишається реалізація безхазяйного майна. За 6 місяців це забезпечило 1,8 млн грн надходжень до бюджетів, з яких 1,7 млн грн отримав державний бюджет, а 58 тис. грн – місцеві бюджети. У червні від такого майна до бюджетів надійшло 346 тис. гривень.

Скорочення податкового боргу – це не лише результат застосування заходів стягнення, а й наслідок системної роботи з платниками, спрямованої на своєчасне виконання податкових зобов’язань. Адже кожна погашена заборгованість – це додатковий ресурс для фінансування державних і місцевих потреб.