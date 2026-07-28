На Тернопільщині шахрай виманив 750 євро за неіснуючі робочі візи

До Тернопільського районного управління поліції звернувся житель Львівської області, який повідомив, що став жертвою шахрайства під час пошуку роботи за кордоном.

За словами потерпілого, знайомі порадили йому звернутися до тернополянина, який нібито допомагав із працевлаштуванням у Польщі. Під час телефонної розмови чоловік пообіцяв вакансію з перевезення побутової хімії та запевнив, що може оформити робочі візи.

Під час особистої зустрічі в Тернополі заявник передав посереднику 750 євро за виготовлення робочих віз для себе, сина та товариша. Після отримання грошей чоловік перестав виходити на зв’язок.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають громадян бути обережними під час пошуку роботи за кордоном. Не варто перераховувати чи передавати кошти незнайомим особам або оплачувати послуги наперед. Якщо виникає потреба в оформленні дозвільних документів, слід звертатися лише до офіційних компаній, які працюють на підставі договорів.