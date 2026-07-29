17 смертоносних знахідок у полі: піротехніки очистили територію поблизу Монилівки

Звичайна прогулянка чи польові роботи могли обернутися трагедією. 27 липня біля села Монилівка (Зборівська територіальна громада) місцеві жителі натрапили на дві ручні гранати часів Другої світової війни.

На місце негайно прибули піротехніки Служби порятунку. Фахівці ретельно обстежили територію і виявили у землі цілий арсенал: ще 3 мінометні міни, 2 гвинтівочні гранати та 10 реактивних кумулятивних гранат.

Усі 17 боєприпасів обережно вилучили та знищили у безпечному місці шляхом контрольованого підриву. Ніхто не постраждав.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет чи боєприпас?

Головне правило — не грайтеся зі смертю. Навіть старі іржаві міни можуть здетонувати від найменшого дотику.

ЗУПИніться. Не підходьте ближче.

НЕ ТОРКАЙТЕСЯ. Не намагайтеся розібрати, перенести чи вдарити по предмету.

ВІДІЙДІТЬ. Повільно поверніться назад своїми ж слідами на безпечну відстань (не менше 100 метрів).

ТЕЛЕФОНУЙТЕ. Негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 102.

Бережіть себе та довірте справу професіоналам!